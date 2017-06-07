Так российский президент ответил на вопрос о возможной горячей войне между странами.

Путин думает, что никто бы не пережил войну между Россией и США Сайт президента России

Российский президентво время интервью сообщил, что войну между Соединенными Штатами и Россией никто бы не пережил. Так Путин ответил на вопрос о том, побеждала бы, по его мнению, Россия в "горячей" войне с США, сообщается в короткой версии интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Полная версия интервью анонсирована на 12 июня.

Ранее издание La Stampa писало, что у. И кроме явных, таких как нацгвардия, существуют еще "добровольцы" и военные генералы, которые во время "отпуска" воюют против Украины. Недавно к ним добавились еще и "патриотические хакеры", которые вмешивались в выборы США. О всех них российский президент постоянно рассказывает, притворяясь, будто Москва не причастна ко всем международным конфликтам, которые устроила.

Тем временем, издание Bloomberg пишет, что Путин не готов спасать экономику России несмотря на серьезные потери. Хотя в Москве начали говорить о "потерянном десятилетии", имея в виду последние 10 лет, в течение которых ВВП России рос менее чем на 1%.