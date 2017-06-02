У Путина как-то слишком много "помощников" - La Stampa

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Если верить словам российского преизидента, то он не контролирует ни солдат на Востоке Украины, ни хакеров, которые вмешались в выборы в США.

Путин постоянно говорит, что в России где-то есть "патриоты", которые без ведома власти вмешиваются в выборы в США и воюют против Украины. kremlin.ru

Сначала были "зеленые человечки" в Крыму, затем - "военные в отпуске", которые воюют в Донбассе. А теперь к ним добавились еще ив предвыборную кампанию США, потому что "в то утро у них было такое настроение".

Об этом на страницах итальянского издания La Stampa пишет обозреватель Анна Зафесова, добавляя, что мир президента России Владимира Путина просто наполнен старательными помощниками, которых он якобы не контролирует, даже когда они заходят слишком далеко.

"Техника президента России для признания возможного российского участия в виртуальной войне вокруг выборов в США хорошо отработана. Во-первых, это не правда ("Россия таким никогда не занимается"), во-вторых - это фейкт ("Кто-то вставил там флэшку с именем некоего россиянина. В виртуальном мире может быть все"). Но хакеры как частные лица могли действовать сами по себе против тех, "кто плохо говорил" о России", - говорится в статье.

В конце концов, в Крыму Путин все же признал, что "зеленые человечки" - это российские солдаты, которых он отправил на украинскую территорию. Но вот в Донбассе, по его словам, до сих пор воюют добровольцы и российские генералы, которые ушли в отпуск, прихватив с собой десятки танков и другую бронетехнику. С "патриотическими хакерами" ситуация менее явная, но не менее очевидна.

Ведь Москва активно использует сеть, нанимая "фабрику троллей" в Санкт-Петербурге. Как оказалось, платные российские интернет-полемисты работали на компанию "Интернет-исследования", которая была связана с 56-летним Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина". Поскольку компания Concord Catering, которая принадлежит ему, постоянно выигрывает миллиардные тендеры на проведение банкетов в Кремле и обслуживание столовых Минобороны. РФ

Еще один интересный "помощник" Путина - подполковник запаса Дмитрий Уткин, который возглавляет отряд наемников под названием "группа Вагнера", которых заметили в Сирии. Тренировочный центр наемников финансируется Министерством обороны РФ, а также обеспечивается компанией Пригожина.

"Где заканчивается частная сфера и начинается российское государство, сказать сложно. Не менее сложно и определить в целом в России, где деньги накапливают с помощью власти, а где люди добиваются власти, чтобы накапливать деньги. Путин мог бы сказать: "Государство - это я", имея в виду, что политическая борьба часто идет не между властью и оппозицией, а между различными частями "коллективного Путина", - пишет обозреватель.

Тем временем, издание Bloomberg пишет, что Путин не готов спасать экономику России несмотря на серьезные потери. Хотя в Москве начали говорить о "потерянном десятилетии", имея в виду последние 10 лет, в течение которых ВВП России рос менее чем на 1%.

Ранее в своей статье для ZN.UA Алексей Еж писал, что Путин ищет новую экономическую стратегию перед избранием на еще один срок. Разработка стратегий предусматривает не только обновление идей, но и высокие места в руководстве страны, поэтому конкуренция презентовать свою идею Путину предполагается немаленькая.

Подробнее о возможного преемника Путина читайте в статье Алексея Ежа "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".