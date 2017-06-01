Путин рассказал, что Россия не занимается хакерскими атаками на государственном уровне

Российский президент также высказал уверенность о том, что хакеры не могут повлиять на итог выборов.

Путин еще раз открестился от хакерских атак России Сайт президента России

Российский президент Владимир Путин отметил, что РФ не занимается и не будет заниматьсяна государственном уровне. При этом Путин также отметил, что по его убеждению никакие хакерские атаки не могут повлиять на ход выборов ни в какой-либо стране Европы, ни в Азии или Америке.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макронроссийских СМИ. По словам Ришара Феррана, генерального секретаря партии Макрона, избирательная кампания подверглась тысячам кибератак.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.