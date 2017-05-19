Россия ведет масштабную кибервойну в американских соцсетях – Time

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Вмешательство в американские выборы было лишь видимой частью российской кибервойны против США.

Наилучшим способом сопротивления российской активности в соцсетях США эксперты считают критическое мышление и медиаграмотность Time

В марте этого года американская контрразведка получила тревожный отчет по поводув социальные медиа США. На протяжении многих месяцев после президентских выборов эта тема неоднократно обсуждалась. Но в мартовском отчете ситуация оказалась гораздо серьезней, пишет Time

В отчете описывался переход от устаревших взломов почтовых ящиков, которые Россия и использовала на выборах в 2016, к более утонченным способам воздействия через Твиттер. Российские хакеры разослали более чем 10 тысячам пользователям этой сети вредоносные программы. В зависимости от интересов пользователей, они были спрятаны в сообщениях про Оскар или про последние события в стране и мире. После перехода по ссылке этих сообщений, устанавливалась программа, которая позволяет хакерам контролировать телефон или компьютер пользователя, а также его аккаунт в Твиттере.

Это может оказаться серьезной угрозой, так как Россия уже использовала этот прием на президентских выборах в 2016 году. Тогда тысячи скрытых агентов и ботов начали массово распространять неправдивую информацию про Хилари Клинтон. Сейчас контрразведка обдумывает сценарий того, что будет если Россия таким образом смогла получить контроль над официальными аккаунтами Пентагона, Госдепартамента или других официальных структур. Россия могла бы это использовать во время каких либо событий, катастроф или же террористических атак, а это могло бы вызвать панику и хаос.

Для многих американцев российское вмешательство в информационное и киберпространство США выглядит историей про выборы президента в 2016 году. Однако это лишь видимая часть российского вмешательства. В более широком контексте оно означает размывание политической системы США и подрыв демократии.

Сейчас Россия использует социальные сети для скорейшего распространения своих пропагандистских историй, чтобы максимизировать охват разных аудиторий. Россия присутствует в пространствах всех социальных сетей. Некоторые внутренние американские новости, которые перекручивают российские социальные вещатели, имеют около 20% российского трафика. Кроме того, они максимально распространяют сообщения американских маргинальных СМИ, которые публикуют непроверенную информацию или откровенно конспирологические теории.

Для того, чтобы обезопасить США себя на следующих выборах, им стоит сделать все возможное, чтобы России было намного сложнее проводить свои информационные операции незаметно. Единственный способ победы над российской стороной в этом противостоянии является максимальная прозрачность. Необходимо также законодательство, которое позволит отслеживать массовые потоки информации анонимными пользователями и ботами, а также следить за перемещением денег на оплату этих сомнительных операций.

Однако также стоит признать, что атаки успели уже нанести огромный ущерб. После вмешательства в президентские выборы, Россия создала прецедент, после которого люди каждый раз будут думать, вмешался ли кто-то посторонний в новые выборы. Таким образом Россия подорвала доверие к самой демократической системе США и ее репутацию в глазах граждан.

Сейчас расследователи определяют троллей, а также сети ботов, и вносят их в свои огромные графики. Они отмечают, что лучшим противодействием российской системе, это наличие более качественного посыла. Это потребует людей с критическим мышлением и серьезными взглядами. Но прежде всего необходимо начать говорить правду.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макронроссийских СМИ. По словам Ришара Феррана, генерального секретаря партии Макрона, избирательная кампания подверглась тысячам кибератак.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.