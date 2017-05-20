Путин ищет новую экономическую стратегию перед избранием на еще один срок – эксперт

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Сразу несколько групп включилось в борьбу за подачу своей стратегии и получение мест в правительстве.

Путин хочет пойти на новый срок с новой экономической стратегией и новой командой EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Президент России Владимир Путин ищет новую экономическую стратегию, с которой он может пойти на еще один президентский срок. Разработка стратегий предполагает не только обновление идей, но и высокие места в руководстве страны, так что конкуренция презентовать свою идею Путину предвидится немаленькая. Об этом пишет в своей статье дляАлексей Ижак.

Автор отмечает, что в борьбу за разработку экономической стратегии нового президентского срока прошлой весной первым включился бывший министр финансов, все еще вхожий в кабинет президента Алексей Кудрин со своим Центром стратегических разработок. Столыпинский клуб, фронтменом которого является советник российского президента Сергей Глазьев, тут же начал творить альтернативу. Либеральные идеи Кудрина, предполагающие бюджетную консолидацию, комплексные реформы государственного аппарата и "снижение геополитической напряженности", столкнулись с идеями бюджетного стимулирования Глазьева без внутренних реформ при самоизоляции России.

Спустя несколько месяцев в гонку стратегий включился Медведев. Президент создал для него Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Осенью произошло сближение Медведева и Кудрина, они даже начали встречаться для экономических дискуссий (впервые после личного конфликта, произошедшего в 2011 году). Идеи Кудрина трансформировались в более мягкий вариант. Прошлой осенью он объявил, что нашел рецепт 4%-го экономического роста даже без глубоких политических реформ.

Стратегирование Медведева свелось, в конечном счете, к публикации прошлой осенью от его имени статьи в ведущем российском экономическом издании "Вопросы экономики", которую он вряд ли писал и читал. Глазьев стал выражением пугающей "венесуэльской" альтернативы, доказывающей самим своим существованием во власти правильность подходов, которыми руководствуются нынешний либеральный экономический блок правительства и руководство Центробанка. Но и Кудрин не достиг своей стратегической вершины. В начале мая он объявил о завершении работы над предложениями по стратегии, но отказался от обнародования результатов, сославшись на необходимость личного ознакомления президента.

"Когда это произойдет — неизвестно. Скорее всего, Кремль, тем более правительство, сейчас мало озабочены стратегией Кудрина и чьей-либо еще, пока не приняты решения о новой конфигурации власти в контексте грядущих президентских выборов", – пишет эксперт.

Подробнее о предполагаемом приемнике Путина читайте в статье Алексея Ижака "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".