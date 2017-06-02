Путин не готов спасать экономику России, несмотря на серьезные потери - Bloomberg

В Москве заговорили о "потерянном десятилетии" для экономики, но Кремль все равно не спешит отказываться от авторитарной модели, которая мешает развитию.

Путин не готов отказываться от авторитарных методов ради спасения экономики России. EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Россия погрязла в худшей за два десятилетия рецессии. Однако, президентвсе же смог добиться похвалы от инвесторов, когда попросил экс-министра финансов Алексея Кудрина в очередной раз составить экономическую программу на 2018-2024 годы.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что именно на этот период, очевидно, придется очередной президентский срок Путина. Кудрин, которому приписывают экономический успех России в начале 2000-х, уже во вторник, перед экономическим форумом в Санкт-Петербурге, представил свой план. В нем много старых рецептов от экономиста, которые, по его мнению, должны подстегнуть экономический рост.

В частности, Кудрин предлагает Кремлю сократить зависимость России от нефти, инвестировать в образование, модернизировать инфраструктуру, возобновить хорошие отношения с Западом для получения доступа к технологиям и чтобы простимулировать торговлю.

"Но несмотря на то, что политика, нацелена на решение перечисленных проблем, и давала положительные результаты ранее, Кудрин признает, что шансы на то, что Путин согласится выполнить его пакет действий, очень малы. Причина в том, что подобные меры разрушат "кремлецентристскую" модель, построенную Путиным во времена, когда баррель нефти стоил вдвое дороже, чем сейчас. Эта система играет на руку людям, которые стоят ближе всего к власти. Таким образом, появилась группа людей, которые постоянно обогащаются и создают препятствия для изменений", - говорится в статье.

Издание пишет, что в Москве появился новый термин - "Потерянное десятилетие". Кудрин назыет так последние 10 лет, когда экономический рост России не превышал 1% в год, хотя в начале правления Путина оно составляло 7%.

"Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власть лишь постепенно начинает понимать, что структурные изменения необходимы", - сказал Кудрин.

Ранее в своей статье для ZN.UA Алексей Еж писал, что Путин ищет новую экономическую стратегию перед избранием на еще один срок. Разработка стратегий предусматривает не только обновление идей, но и высокие места в руководстве страны, поэтому конкуренция презентовать свою идею Путину предполагается немаленькая.

Подробнее о возможного преемника Путина читайте в статье Алексея Ежа "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".