Путин не готов спасать экономику России, несмотря на серьезные потери - Bloomberg

В Москве заговорили о "потерянном десятилетии" для экономики, но Кремль все равно не спешит отказываться от авторитарной модели, которая мешает развитию.
Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что именно на этот период, очевидно, придется очередной президентский срок Путина. Кудрин, которому приписывают экономический успех России в начале 2000-х, уже во вторник, перед экономическим форумом в Санкт-Петербурге, представил свой план. В нем много старых рецептов от экономиста, которые, по его мнению, должны подстегнуть экономический рост.
В частности, Кудрин предлагает Кремлю сократить зависимость России от нефти, инвестировать в образование, модернизировать инфраструктуру, возобновить хорошие отношения с Западом для получения доступа к технологиям и чтобы простимулировать торговлю.
"Но несмотря на то, что политика, нацелена на решение перечисленных проблем, и давала положительные результаты ранее, Кудрин признает, что шансы на то, что Путин согласится выполнить его пакет действий, очень малы. Причина в том, что подобные меры разрушат "кремлецентристскую" модель, построенную Путиным во времена, когда баррель нефти стоил вдвое дороже, чем сейчас. Эта система играет на руку людям, которые стоят ближе всего к власти. Таким образом, появилась группа людей, которые постоянно обогащаются и создают препятствия для изменений", - говорится в статье.
Издание пишет, что в Москве появился новый термин - "Потерянное десятилетие". Кудрин назыет так последние 10 лет, когда экономический рост России не превышал 1% в год, хотя в начале правления Путина оно составляло 7%.
"Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власть лишь постепенно начинает понимать, что структурные изменения необходимы", - сказал Кудрин.
Ранее в своей статье для ZN.UA Алексей Еж писал, что Путин ищет новую экономическую стратегию перед избранием на еще один срок. Разработка стратегий предусматривает не только обновление идей, но и высокие места в руководстве страны, поэтому конкуренция презентовать свою идею Путину предполагается немаленькая.
Подробнее о возможного преемника Путина читайте в статье Алексея Ежа "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA