Обозреватель пишет, что Кремль, похоже, готовится к "войне" против собственного народа.

Путин наделил командира нацгвардии правом приказывать армии. EPA / LINTAO ZHANG

Заместитель командира национальной гвардии России Сергей Меликов в интервью для газеты "Известия" сказал, что 400-тысячная служба - это "наследник НКВД".

И, кажется, это не пустая фантазия. Потому что президент Владимир Путин наделил русскую нацгвардию, которая отчитывается только ему, такой силой, которой у тайной полиции Иосифа Сталина даже не было.

Об этом пишет обозреватель Radio Liberty и Radio Free Europe Брайан Уитмор со ссылкой на указ президента России, в котором говорится, что командир национальной гвардии уполномоченный отдавать прямые приказы подразделениям регулярной армии.

И этот командир с невероятной властью, конечно же, старый друг Путина и бывший его охранник Виктор Золотов, которого называют одним из наиболее жестких членов внутреннего круга Кремля.

"Поэтому старый охранник Путина теперь командует целыми войсковыми единицами. А поскольку национальная гвардия существует для борьбы с внутренними угрозами, это указывает на простой вывод: Путин заложил основу для применения армии против русского народа в случае необходимости. И он сделал так, чтобы это можно было сделать без согласия министра обороны, который, в конце концов, может отказаться", - говорится в статье.

По мнению Уимора, решение российского президента можно назвать "перестраховкой от массовых протестов и дворцовых переворотов". И оно не несет ничего хорошего для российского народа.

Ранее издание La Stampa писало, что у Путина как-то слишком много "помощников". И кроме явных, таких как нацгвардия, существуют еще "добровольцы" и военные генералы, которые во время "отпуска" воюют против Украины. Недавно к ним добавились еще и "патриотические хакеры", которые вмешивались в выборы США. О всех них российский президент постоянно рассказывает, притворяясь, будто Москва не причастна ко всем международным конфликтам, которые устроила.

Тем временем, издание Bloomberg пишет, что Путин не готов спасать экономику России несмотря на серьезные потери. Хотя в Москве начали говорить о "потерянном десятилетии", имея в виду последние 10 лет, в течение которых ВВП России рос менее чем на 1%.