Президент Южной Кореи говорит про высокую вероятность конфликта с КНДР

Мун отметил, что Корея готова отбить атаки КНДР.
При этом президент ни разу за время своего выступления на тему конфликта с Северной Кореей не упомянул американские системы противоракетной обороны, против которых он выступал ранее.не определился с мерами воздействия в ответ на ракетные испытания КНДР и продолжит работу над поиском подхода к урегулированию северокорейской проблематики.
Напомним, в понедельник, 15 мая, Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире.
16 мая Совбез собирался по инициативе США, Японии и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.ZN.UA