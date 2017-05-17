Президент Южной Кореи говорит про высокую вероятность конфликта с КНДР

Мун отметил, что Корея готова отбить атаки КНДР.

Мун Чжэ Ин заявил про готовность Южной Кореи отбить атаки КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что тестирование новой ракеты указывает на высокую вероятность военного конфликта на демаркационной линии между северной и южной частью полуострова. Кроме того, Мун отметил, чтозначительно продвинулась в своей ядерной программе, однако Южная Корея имеет возможности отбить ее атаку, сообщает Reuters

При этом президент ни разу за время своего выступления на тему конфликта с Северной Кореей не упомянул американские системы противоракетной обороны, против которых он выступал ранее.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН на закрытом заседании во вторник, 16 мая,и продолжит работу над поиском подхода к урегулированию северокорейской проблематики.

Напомним, в понедельник, 15 мая, Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире.

16 мая Совбез собирался по инициативе США, Японии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.