В США надеются убедить Китай в необходимости введения санкций против КНДР

Постпред США в ООН верит, что Китай можно убедить в необходимости совместных санкций.

США угрожают санкциями тем, кто будет поддерживать Северную Корею techtrape.wordpress.com

Постоянный представитель Соединенных Штатов вНикки Хейли рассказала, что Вашингтон надеется склонить Китай к принятию совместных санкций против КНДР за их последние ракетные испытания. Кроме того, Хейли отметила, что США могут призвать к ответственности и те страны, которые поддерживают Северную Корею, сообщает Reuters

Постпред добавила, что ее страна готова к переговорам с КНДР, однако только после полного прекращения ядерной программы и военных испытаний.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН на закрытом заседании во вторник, 16 мая,и продолжит работу над поиском подхода к урегулированию северокорейской проблематики.

Напомним, в понедельник, 15 мая, Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире.

16 мая Совбез собирался по инициативе США, Японии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.