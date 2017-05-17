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В США надеются убедить Китай в необходимости введения санкций против КНДР

17 мая в 08:45

Постпред США в ООН верит, что Китай можно убедить в необходимости совместных санкций.

США КНДР
США угрожают санкциями тем, кто будет поддерживать Северную Корею
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Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли рассказала, что Вашингтон надеется склонить Китай к принятию совместных санкций против КНДР за их последние ракетные испытания. Кроме того, Хейли отметила, что США могут призвать к ответственности и те страны, которые поддерживают Северную Корею, сообщает Reuters.

Постпред добавила, что ее страна готова к переговорам с КНДР, однако только после полного прекращения ядерной программы и военных испытаний.

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Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН на закрытом заседании во вторник, 16 мая, не определился с мерами воздействия в ответ на ракетные испытания КНДР и продолжит работу над поиском подхода к урегулированию северокорейской проблематики.

Напомним, в понедельник, 15 мая, Совет безопасности ООН предостерег КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, попыток обострения международных конфликтов и дальнейшей дестабилизации ситуации в мире.

16 мая Совбез собирался по инициативе США, Японии и Южной Кореи. 

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР ООН США
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