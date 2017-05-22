Президент Ирана назвал обвинения Трампа "бесцельным шоу"

Роухани выразил надежду, что риторика Белого дома станет "более аккуратной".

Роухани рассказал, зачем Ирану баллистические ракеты

Президент Иранаобрушился с жесткой критикой на саммит руководителей арабских и мусульманских государств с участием президента США Дональда Трампа, который состоялся 21 мая в Эр-Рияде, передает "Радио Свобода".

Саммит, на котором звучала острая критика официального Тегерана, президент Ирана назвал "шоу, лишенным политической и практической целесообразности".

Роухани подчеркнул, что прошедшие в Иране президентские выборы, на которых он одержал победу, продемонстрировали стремление граждан к умеренности и взаимодействию с миром.

Президент подчеркнул, что без Ирана невозможно обеспечить безопасность в регионе, а США "не хватает знаний" о нем.

Вместе с тем Роухани выразил надежду, что администрация Трампа "устоится" и ее риторика станет "более аккуратной".

Говоря о разработке Ираном средств доставки ядерных вооружений, Роухани заверил, что "наши ракеты – для мира, а не для нападения".

Трамп, в свою очередь, во время визита в Израиль в понедельник, 22 мая, снова обвинил Иран в дестабилизации обстановке в регионе, разработке ядерного оружия, финансировании и вооружении боевиков.

Как сообщалось, во время визита в Эр-Рияд президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и другие мусульманские страны играть более важную роль в борьбе против терроризма. Он также возложил на Иран ответственность за дестабилизацию на Ближнем Востоке, из-за которой регион не может воспользоваться своим потенциалом в полной мере.

Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США - Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.