Полиция опубликовала новые фотографии манчестерского смертника

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Фотографии являются кадрами с камер видеонаблюдения.

Полиция показала фото террориста с камер Русская служба Би-би-си Полиция Манчестера опубликовала фотографии террориста-смертника Салмана Абеди, который 22 мая он привел в действие взрывное устройство в концертном зале "Манчестер-арена", сообщает русская служба Би-би-си

Фотографии, предоставленные полицией Манчестера, - это кадры с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых в день теракта попал Абеди. Точное время и место съемки полиция не сообщила.

Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней. Погибли 22 человека, более 60 пострадали.