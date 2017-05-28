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Полиция опубликовала новые фотографии манчестерского смертника

28 мая в 02:51

Фотографии являются кадрами с камер видеонаблюдения.

Манчестер террорист
Полиция показала фото террориста с камер
Русская служба Би-би-си
Полиция Манчестера опубликовала фотографии террориста-смертника Салмана Абеди, который 22 мая он привел в действие взрывное устройство в концертном зале "Манчестер-арена", сообщает русская служба Би-би-си.  
 
Фотографии, предоставленные полицией Манчестера, - это кадры с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых в день теракта попал Абеди. Точное время и место съемки полиция не сообщила.
 
Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней. Погибли 22 человека, более 60 пострадали.
 

Ранее британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи. 

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: Русская служба Би-би-си
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