Топ Новости
<
>

Смертник из Манчестера готовился к атаке целый год

26 мая в 07:07

Компоненты для бомбы вероятный исполнитель теракта покупал в строительных магазинах.

Саламан Абеди
Вероятный террорист тайно покупал гвозди
The Guardian
Вероятный исполнитель теракта на стадионе в Манчестере Саламан Абеди начал готовиться к атаке примерно за год до того, как ее осуществил.  

Еще прошлой весной Абеди открыл счет в банке и использовал его лишь дважды, чтобы купить шурупы и гвозди, которыми он потом начинил взрывное устройство. Чтобы не вызывать подозрений, он посетил два строительных магазина, расположенных неподалеку от Манчестера, пишет The Times.

После этого Абеди на несколько месяцев уехал в Ливию, а когда вернулся, арендовал квартиру, где и смастерил бомбу. 

Читайте также: В доме виновника теракта в Манчестере нашли мастерскую по производству взрывчатки – СМИ

Ранее британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи. 

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги Манчестер теракт взрыв
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...