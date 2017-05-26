Смертник из Манчестера готовился к атаке целый год

Компоненты для бомбы вероятный исполнитель теракта покупал в строительных магазинах.

Вероятный террорист тайно покупал гвозди The Guardian

Вероятный исполнитель теракта на стадионе в Манчестере Саламан Абеди начал готовиться к атаке примерно за год до того, как ее осуществил.

Еще прошлой весной Абеди открыл счет в банке и использовал его лишь дважды, чтобы купить шурупы и гвозди, которыми он потом начинил взрывное устройство. Чтобы не вызывать подозрений, он посетил два строительных магазина, расположенных неподалеку от Манчестера, пишет The Times.

После этого Абеди на несколько месяцев уехал в Ливию, а когда вернулся, арендовал квартиру, где и смастерил бомбу.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи.

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".