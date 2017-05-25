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Британия не будет делиться информацией по Манчестерскому теракту с США из-за утечек в СМИ

25 мая в 11:40

Последней каплей стала публикация фотографий с места преступления.

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Британская полиция прекратила делиться информацией с американскими коллегами из-за постоянных утечек в СМИ
EPA / NIGEL RODDIS
Британская полиция прекратила делиться информацией по теракту в Манчестере со своими американскими коллегами из-за постоянных утечек важных следственных данных в СМИ. Британские чиновники были в ярости из-за утечки фотографий с места преступления в американское издание The New York Times, сообщает BBC, ссылаясь на свои источники.

Ранее министр внутренних дел Британии Эмбер Радд раскритиковала американские спецслужбы за утечку информации об имени предполагаемого преступника в СМИ.

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Ранее британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи. 

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги британец Манчестер теракт утечка Великобритания
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