Британия не будет делиться информацией по Манчестерскому теракту с США из-за утечек в СМИ

Последней каплей стала публикация фотографий с места преступления.

Британская полиция прекратила делиться информацией с американскими коллегами из-за постоянных утечек в СМИ EPA / NIGEL RODDIS

Британская полиция прекратила делиться информацией посо своими американскими коллегами из-за постоянных утечек важных следственных данных в СМИ. Британские чиновники были в ярости из-за утечки фотографий с места преступления в американское издание The New York Times, сообщает BBC , ссылаясь на свои источники.

Ранее министр внутренних дел Британии Эмбер Радд раскритиковала американские спецслужбы за утечку информации об имени предполагаемого преступника в СМИ.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало фотографию, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи.

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".