В доме виновника теракта в Манчестере нашли мастерскую по производству взрывчатки – СМИ

Правоохранители предполагают, что Абеди мог сделать еще несколько взрывных устройств.
В доме Абеди находится множество составляющих для производства взрывчатки
The Guardian
В доме предполагаемого виновника теракта на стадионе Манчестера
Салмана Абеди нашли импровизированную мастерскую по производству взрывчатки. Правоохранители утверждают, что составляющих, которые были найдены в его доме, хватает еще на несколько взрывных устройств, сообщает ABC News
.
Полиция отмечает, что наличие такой мастерской может говорить о том, что Абеди произвел несколько взрывных устройств, которые могут быть использованы в других терактах. Эксперты утверждают, что взрывное устройство, которое использовал Абеди, по принципу действия похоже на то, которое использовалось в брюссельских терактах в 2016 году.
Британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди
, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи.
Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".
По материалам:
ZN.UA