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В доме виновника теракта в Манчестере нашли мастерскую по производству взрывчатки – СМИ

25 мая в 10:47

Правоохранители предполагают, что Абеди мог сделать еще несколько взрывных устройств.

Саламан Абеди
В доме Абеди находится множество составляющих для производства взрывчатки
The Guardian
В доме предполагаемого виновника теракта на стадионе Манчестера Салмана Абеди нашли импровизированную мастерскую по производству взрывчатки. Правоохранители утверждают, что составляющих, которые были найдены в его доме, хватает еще на несколько взрывных устройств, сообщает ABC News.

Полиция отмечает, что наличие такой мастерской может говорить о том, что Абеди произвел несколько взрывных устройств, которые могут быть использованы в других терактах. Эксперты утверждают, что взрывное устройство, которое использовал Абеди, по принципу действия похоже на то, которое использовалось в брюссельских терактах в 2016 году.

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Британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи. 

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв теракт Манчестер устройство
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