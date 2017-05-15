Пхеньян отчитался об успешных испытаниях межконтинентальной ракеты

Целью испытания была проверка возможности доставки ракетой крупной ядерной боеголовки.

Ким Чен Ын снова пригрозил США rodong.rep.kp

Северная Корея завила, чтосредней и большой дальности 14 мая были успешными, передает Reuters

В правительственном сообщении, распространенном в понедельник, 15 мая, сказано, что целью испытаний была проверка возможности доставки этой ракетой "крупной тяжелой ядерной боеголовки".

В Пхеньяне утверждают, что ракета была запущена "под самым высоким углом, чтобы не подвергать опасности соседние страны", и пролетела 787 километров, достигнув высоты 2111,5 километра.

За проведением испытаний наблюдал лично северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он посоветовал Вашингтону не недооценивать тот факт, что США находятся "на расстоянии прицельной дальности ракет КНДР".

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.