Партия Макрона лидирует в рейтингах накануне парламентских выборов

За партию президента готовы отдать свой голос 32% избирателей.
Опросы также показывают, что 61% французов поддержали новое правительство Франции, которое включает в себя представителей разных партий.
Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны, которым стал Эдуард Филипп. Бывший мэр Гавра станет ответственным за проведение реформ, которые декларировал новый президент страны. ZN.UA