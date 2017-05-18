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Партия Макрона лидирует в рейтингах накануне парламентских выборов

18 мая в 16:57

За партию президента готовы отдать свой голос 32% избирателей.

Макрон и его команда EPA French President Emmanuel Macron (C), Prime Minister Edouard Philippe (L) and Interior Minister Gerard Collomb
Макрон имеет все шансы победить и на парламентских выборах
EPA / PHILIPPE WOJAZER
Партия нового президента Франции Эммануэля Макрона имеет наивысшую поддержку в 32% накануне парламентских выборов. Второе и третье место делят Республиканцы и "Национальный фронт", которые имеют по 19% поддержки, пишет AFP.

Опросы также показывают, что 61% французов поддержали новое правительство Франции, которое включает в себя представителей разных партий.

Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны, которым стал Эдуард Филипп. Бывший мэр Гавра станет ответственным за проведение реформ, которые декларировал новый президент страны.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы голосование Макрон
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