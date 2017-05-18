Партия Макрона лидирует в рейтингах накануне парламентских выборов

За партию президента готовы отдать свой голос 32% избирателей.

Макрон имеет все шансы победить и на парламентских выборах EPA / PHILIPPE WOJAZER

Партия нового президента Францииимеет наивысшую поддержку в 32% накануне парламентских выборов. Второе и третье место делят Республиканцы и "Национальный фронт", которые имеют по 19% поддержки, пишет AFP

Опросы также показывают, что 61% французов поддержали новое правительство Франции, которое включает в себя представителей разных партий.

Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.