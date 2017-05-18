Главные лица и выводы нового правительства Франции – Politico

Новый кабинет состоит из представителей разных партий, а половину должностей в правительстве занимают женщины.

Макрон собрал в своей команде людей разного спектра, надеясь получить прочную команду и широкую поддержку в обществе EPA / CARSTEN KOALL

Новый президент Франциив среду, 17 мая, вместе с премьером Эдуардом Филиппом огласил состав своего нового правительства. Правительство состоит изот "Республиканцев", "Социалистов", "Левых" и "Зеленых", а. Детально о новом кабинете министров пишет Politico

В нынешнем правительстве представлены политики разных партий, практически всего политического спектра Франции, за исключением крайних правых. При этом всего двое министров ранее занимали должности в правительстве Франсуа Олланда. Несмотря на то, что "Социалистов" больше, чем других в новом кабинете, однако они не составляют большинство, что выбивает землю из-под ног тех, кто называет партию Макрона "обновленными социалистами".

Новое правительство станет лишь переходным и будет существенно откорректировано после выборов в июне, однако оно имеет свои задачи. Среди этих задач заявить про решительные изменения в экономике, а также раскол своих политических конкурентов и победа на парламентских выборах. Ниже будут представлены ключевые личности в новом правительстве Франции, за исключением премьер-министра Филиппа.

Жан-Ив Ле Дриан – министр иностранных дел и Европы

Бывший министр обороны правительства Олланда добавляет солидности молодому правительству Макрона. Ле Дриан был ответственный за проведение миссий против Аль-Каиды, а также занимался участием Франции в коалиции против террористической организации "Исламское государство". Ле Дриан чуть ли не единственный министр из правительства Франсуа Олланда, который сохранил свою популярность среди людей.

Сильвии Гулар – министр обороны

Гулар была среди тех, кто одним из первых поддержал Макрона. Ожидалось, что именно она возглавит министерство по связям с Европой. Однако ей досталась должность министра обороны. Одной из главных целей такого назначения Макроном было то, что такой министр обороны убедит европейских партнеров в желании Франции максимально интегрировать с ними свою оборону. Это может означать реанимацию проекта европейской армии, а также желание повлиять на Германию, чтобы она увеличила свои военные расходы.

Бруно Ле Мер – министр экономики

Назначение республиканца Ле Мера, который ранее был министром сельского хозяйства, Макрон преследует цели реформирования фискальной системы, а также раскола Республиканцев. Ле Мер, как и Макрон, выступал за обновление элит и одним из первых республиканцев высказал желание сотрудничать с Макроном. За это его исключили из партии. Теперь все три ключевых экономических должности (премьер-министр, министр экономики и министр бюджета) сконцентрированы в руках нынешних и бывших консерваторов.

Жак Мезар – министр сельского хозяйства

Мезар является членом сената, представителем сельськохозяйственого региона. Министр является членом "Радикальной партии левых", которая, несмотря на название, представляет центристские взгляды и больше занимается отстаиванием светского государства, чем прав фермеров. Мезар неоднократно, и чаще всего безуспешно, боролся с проявлениями религии в жизни общества ( в основном ислама), а также критиковал к тем политикам, которые агитируют среди мусульман.