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Немецкие спецслужбы обнаружили "ячейки российских диверсантов" в школах боевых искусств – СМИ

29 мая в 05:30

"Спящие ячейки" могут быть активированы во время выборов в Германии.

диверсанты
В Германии могут быть российские диверсанты
ua.112.ua
В сети школ боевых искусств "Система" в Германии действуют "ячейки российских диверсантов", сообщает немецкий журнал Focus, пишет РИА "Новости".

Правоохранительные органы Германии следят за деятельностью сети спортшкол, поскольку подозревают, что через нее вербуют военнослужащих бундесвера, сотрудников полиции и органов юстиции с целью ведения подрывной деятельности и дестабилизации ситуации в стране.

"При всей нашей либеральности мы больше не можем с этим мириться", — цитирует Focus источник в Федеральной службе защиты конституции Германии.

Эксперт в области безопасности Дмитрий Хмельницкий предположил, что "спящие ячейки" могут активизироваться в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг. "Они могут попытаться дестабилизировать ситуацию.  Например, призывать к насилию во время антиправительственных митингов", — считает он.

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Школы действуют в 30 городах Германии и, данным издания, "не скрывают своих связей с российскими спецслужбами". 

Ранее в немецких спецслужбах заявляли, что Москва может решиться на вмешательство в немецкие выборы, примерно так, как в США.

По материалам: РИА Новости
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Тэги Германия спецслужбы выборы Россия диверсия
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