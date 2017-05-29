Немецкие спецслужбы обнаружили "ячейки российских диверсантов" в школах боевых искусств – СМИ

"Спящие ячейки" могут быть активированы во время выборов в Германии.
Правоохранительные органы Германии следят за деятельностью сети спортшкол, поскольку подозревают, что через нее вербуют военнослужащих бундесвера, сотрудников полиции и органов юстиции с целью ведения подрывной деятельности и дестабилизации ситуации в стране.
"При всей нашей либеральности мы больше не можем с этим мириться", — цитирует Focus источник в Федеральной службе защиты конституции Германии.
Эксперт в области безопасности Дмитрий Хмельницкий предположил, что "спящие ячейки" могут активизироваться в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг. "Они могут попытаться дестабилизировать ситуацию. Например, призывать к насилию во время антиправительственных митингов", — считает он.
Школы действуют в 30 городах Германии и, данным издания, "не скрывают своих связей с российскими спецслужбами".
Ранее в немецких спецслужбах заявляли, что Москва может решиться на вмешательство в немецкие выборы, примерно так, как в США.РИА Новости