В ОРДО боевик украл премиальный фонд бригады и сбежал в Россию – разведка

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Командование оккупантов собирает с подчиненных деньги на восстановление фонда.

Криминальный контингент боевиков разворовывает "кассу" Pixabay

Из-за нехватки личного состава российско-оккупационные войска в Донбассе вынуждены принимать на службу лиц с криминальным прошлым, что приводит к увеличению количества преступлений в рядах террористов, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, доверенное лицо заместителя начальника штаба 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК ВС РФ украло денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения и дезертировало в российский Ростов-на-Дону.

"Командованием бригады указанный факт скрывается и принимаются меры по восстановлению премиального фонда за счет сбора средств среди военнослужащих соединения", - говорится в сообщении разведчиков.

Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее в разведке сообщили, что боевики террористической группировки "ДНР" возмущены отношением российского оккупационного командования.