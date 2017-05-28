В ОРДО боевик украл премиальный фонд бригады и сбежал в Россию – разведка

Командование оккупантов собирает с подчиненных деньги на восстановление фонда.
Так, доверенное лицо заместителя начальника штаба 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК ВС РФ украло денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения и дезертировало в российский Ростов-на-Дону.
"Командованием бригады указанный факт скрывается и принимаются меры по восстановлению премиального фонда за счет сбора средств среди военнослужащих соединения", - говорится в сообщении разведчиков.
Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.
Ранее в разведке сообщили, что боевики террористической группировки "ДНР" возмущены отношением российского оккупационного командования.ZN.UA