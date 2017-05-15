Партия Меркель лидирует на "генеральной репетиции" парламентских выборов в Германии

Социал-демократы потеряли более 8% голосов в Северном Рейне - Вестфалии.

После осенних выборов в Бундестаг социал-демократы могут оказаться в оппозиции © European Council

На региональныхна федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия Христианско-демократический союз во главе Армином Лашетом смог заручиться поддержкой относительного большинства избирателей, передает Deutsche Welle

Как сообщил телеканал ARD в воскресенье, 14 мая, за ХДС проголосовали 33% избирателей, в то время как Социал-демократической партии удалось получить 31,5% голосов. Это первые прогнозы, которые стали известны после закрытия избирательных участков в 18:00 по местному времени.

Согласно экзит-поллу, Свободная демократическая партия получает 12,7%, "Союз-90"/"зеленые" - 6,3%, Левая партия - 4,8% голосов. Поддержка правопопулистской "Альтернативы для Германии" составила 7,3%, у Партии пиратов - менее процента. Другие партии набирают в сумме 3,5%.

Премьер-министр федеральной земли – кандидат от СДПГ Ханнелоре Крафт заявила о своем уходе с поста вице-председателя партии и главы земельной партийной организации. По сравнению с прошлыми выборами, уровень поддержки социал-демократов снизился более чем на 8%.

У власти в Северном Рейне – Вестфалии традиционно находилась коалиция социал-демократов и "зеленых", в то время как ХДС пребывала в оппозиции. Ожидается, что на земельном уровне теперь будет создана коалиция ХДС и СДПГ, которая действует на федеральном уровне. Возможны и другие варианты коалиции ХДС с мелкими партиями в зависимости от того, кто из них преодолеет пятипроцентный барьер для прохождения в ландтаг.

Земельные выборы в Северном Рейне - Вестфалии называют "малыми всеобщими" или "генеральной репетицией парламентских выборов", которые состоятся 24 сентября. В Германии будут избирать новый состав Бундестага, а он после этого - канцлера. Кандидатом от ХДС является действующая глава правительства Ангела Меркель, а СДПГ выдвинула кандидатуру экс-президента Европарламента Мартина Шульца.

Напомним, что ранее партия Меркель обошла социал-демократов Шульца в опросах. За ХДС/ХСС по состоянию на конец апреля готовы проголосовать 5% избирателей больше, чем за СДПГ.

А ранее сообщалось, что рейтинг нового лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца сравнялся с рейтингом нынешнего канцлера страны – Ангелы Меркель. Оба претендента на должность главы правительства имели по 41% поддержки.