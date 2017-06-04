Количество пострадавших в результате давки в Турине увеличилось - СМИ

Три человека находятся в критическом состоянии.
Прокуратура Турина начала расследование обстоятельств произошедшего.
Люди собрались на площади, чтобы посмотреть трансляцию футбольного матча "Ювентус" - "Реал". После завершения матча один из болельщиков запустил петарду и выкрикнул, что это бомба. Напуганные грохотом болельщики в панике начали покидать площадь.
Напомним, 3 июня в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом". "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 1:4 и выиграл Лигу чемпионов.Интерфакс-Украина