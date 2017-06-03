"Ювентус" – "Реал: онлайн-трансляция матча

В Кардиффе сыграют чемпионы Италии и Испании.
"Реал" со старта турнира считался одним из главных фаворитов на победу. Мадридский клуб потерпел всего одно поражение в полуфинале, уступив "Атлетико" со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч именно подопечные Зинедина Зидана пробились в финал.
На групповой стадии "галактикос" заняли второе место, пропустив вперед дортмундскую "Боруссию". Далее мадридцы прошли "Наполи", "Баварию" и "Атлетико".
"Ювентус" в двенадцати матчах этого розыгрыша одержал девять побед и трижды сыграл вничью. "Черно-белые" не испытали проблем в группе H и вышли в плей-офф с первого места, оставив позади "Севилью", "Лион" и "Динамо" из Загреба. Далее следовали уверенные победы над "Порту", "Барселоной" и "Монако".
Начало матча – в 21:45