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"Ювентус" – "Реал: онлайн-трансляция матча

3 июня в 09:20

В Кардиффе сыграют чемпионы Италии и Испании.

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Матч начнется в 21:45
twitter.com/ChampionsLeague
Сегодня, 3 июня в Кардиффе (Уэльс) состоится финальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом".

"Реал" со старта турнира считался одним из главных фаворитов на победу. Мадридский клуб потерпел всего одно поражение в полуфинале, уступив "Атлетико" со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч именно подопечные Зинедина Зидана пробились в финал.

На групповой стадии "галактикос" заняли второе место, пропустив вперед дортмундскую "Боруссию". Далее мадридцы прошли "Наполи", "Баварию" и "Атлетико".

"Ювентус" в двенадцати матчах этого розыгрыша одержал девять побед и трижды сыграл вничью. "Черно-белые" не испытали проблем в группе H и вышли в плей-офф с первого места, оставив позади "Севилью", "Лион" и "Динамо" из Загреба. Далее следовали уверенные победы над "Порту", "Барселоной" и "Монако".

Начало матча – в 21:45

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Реал Ювентус Кардифф Лига чемпионов футбол
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