"Ювентус" - "Реал": анонс, где смотреть финал Лиги чемпионов 3 июня

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В Кардиффе состоится главный матч уходящего сезона в европейском футболе.

Финал Лиги чемпионов состоится в Кардиффе uefa.com

3 июня в Кардиффе (Уэльс) состоитсямежду итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом". ZN.UA проведет текстовую трансляцию решающего поединка.

"Реал" в случае своей победы станет первым клубом в эру Лиги чемпионов, которому удалось покорить турнир два раза подряд. Если "сливочные" могут завоевать титул в двенадцатый раз, то у "Юве" всего два Кубка чемпионов, последний из которых туринцы выиграли в далеком 1996 году.

Матч в Кардиффе станет повторением финала 1998 года, когда "Реал" отпраздновал минимальную победу над "Ювентусом" в Амстердаме. Интересно, что цвета туринцев в той встрече защищал нынешний тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. В Нидерландах "Реал" завоевал седьмой из своих 11 Кубков чемпионов. Кроме того, в пяти последних финалах ЛЧ испанский суперклуб одерживал победу.

Соперники провели между собой 18 матчей, и все - в рамках главного еврокубка. В активе обеих команд по восемь побед при двух ничьих, но "Ювентус" при этом забил 21 мяч, а "Реал" - только 18.

"Ювентус" - "Реал"

Суббота, 3 июня, стадион "Миллениум", 21:45

Прямая трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Маркизио, Пьянич, Манджукич, Дибала, Куадрадо, Игуаин

"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Данило, Каземиро, Кроос, Модрич, Роналду, Бензема, Бэйл.

Напомним, букмекеры отдают минимальное преимущество "Реалу" в предстоящем поединке.