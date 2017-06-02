"Ювентус" - "Реал": анонс, где смотреть финал Лиги чемпионов 3 июня

В Кардиффе состоится главный матч уходящего сезона в европейском футболе.
"Реал" в случае своей победы станет первым клубом в эру Лиги чемпионов, которому удалось покорить турнир два раза подряд. Если "сливочные" могут завоевать титул в двенадцатый раз, то у "Юве" всего два Кубка чемпионов, последний из которых туринцы выиграли в далеком 1996 году.
Матч в Кардиффе станет повторением финала 1998 года, когда "Реал" отпраздновал минимальную победу над "Ювентусом" в Амстердаме. Интересно, что цвета туринцев в той встрече защищал нынешний тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. В Нидерландах "Реал" завоевал седьмой из своих 11 Кубков чемпионов. Кроме того, в пяти последних финалах ЛЧ испанский суперклуб одерживал победу.
Соперники провели между собой 18 матчей, и все - в рамках главного еврокубка. В активе обеих команд по восемь побед при двух ничьих, но "Ювентус" при этом забил 21 мяч, а "Реал" - только 18.
"Ювентус" - "Реал"
Суббота, 3 июня, стадион "Миллениум", 21:45
Прямая трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Ориентировочные составы:
"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Маркизио, Пьянич, Манджукич, Дибала, Куадрадо, Игуаин
"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Данило, Каземиро, Кроос, Модрич, Роналду, Бензема, Бэйл.
Напомним, букмекеры отдают минимальное преимущество "Реалу" в предстоящем поединке.ZN.UA