Букмекеры отдают миинимальное преимущество "Реалу" в финале Лиги чемпионов

Аналитики ожидают равной борьбы в решающем поединке.
Букмекеры принимают ставки на победу мадридцев с коэффициентом 2,73. Успех туринцев оценивается в 2,96, а ничейный исход поединка - 3,14.
Самым вероятным точным исходом у аналитиков считается минимальная победа со счетом 1:0 одной из команд.
Матч пройдет на стадионе "Миллениум", а главным арбитром встречи будет немец Феликс Брых, который еще ни разу не работал на финалах самого престижного клубного турнира Европы.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов впервые пройдет под закрытой крышей.ZN.UA