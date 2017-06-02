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Букмекеры отдают миинимальное преимущество "Реалу" в финале Лиги чемпионов

2 июня в 09:55

Аналитики ожидают равной борьбы в решающем поединке.

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Аналитики отдают предпочтение "Реалу"
championat.com
Завтра, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоится финальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом".

Букмекеры принимают ставки на победу мадридцев с коэффициентом 2,73. Успех туринцев оценивается в 2,96, а ничейный исход поединка - 3,14.

Самым вероятным точным исходом у аналитиков считается минимальная победа со счетом 1:0 одной из команд.

Матч пройдет на стадионе "Миллениум", а главным арбитром встречи будет немец Феликс Брых, который еще ни разу не работал на финалах самого престижного клубного турнира Европы.

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Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов впервые пройдет под закрытой крышей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лига чемпионов футбол Реал Ювентус
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