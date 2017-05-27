Финал Лиги чемпионов впервые пройдет под закрытой крышей

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Данное новшество будет применено на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.

Финал состоится 3 июня

между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом" пройдет под закрытой крышей стадиона "Миллениум".

Футбольная ассоциация Уэльса решила прибегнуть к такой мере из соображений безопасности. Чиновники, согласовав это решение с местными властями, хотят предупредить возможные полеты беспилотных дронов над стадионом.

Крыша будет закрыта не только на сам матч, но и на официальные тренировки "Реала" и "Ювентуса", которые состоятся за день до поединка.

На "Миллениуме" есть регулируемая крыша, которая часто используется при различного рода мероприятиях, включая и спортивные соревнования.

До текущего сезона еще ни один финал Лиги чемпионов не проходил в закрытом помещении.

Ранее английский "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале голландский "Аякс" со счетом 2:0.