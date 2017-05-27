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Финал Лиги чемпионов впервые пройдет под закрытой крышей

27 мая в 11:09

Данное новшество будет применено на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.

лига чемпионов
Финал состоится 3 июня
Финал Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом" пройдет под закрытой крышей стадиона "Миллениум".

Футбольная ассоциация Уэльса решила прибегнуть к такой мере из соображений безопасности. Чиновники, согласовав это решение с местными властями, хотят предупредить возможные полеты беспилотных дронов над стадионом.

Крыша будет закрыта не только на сам матч, но и на официальные тренировки "Реала" и "Ювентуса", которые состоятся за день до поединка.

На "Миллениуме" есть регулируемая крыша, которая часто используется при различного рода мероприятиях, включая и спортивные соревнования.

До текущего сезона еще ни один финал Лиги чемпионов не проходил в закрытом помещении.

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Ранее английский "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале голландский "Аякс" со счетом 2:0.

По материалам: sportarena.com
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Тэги крыша Лига чемпионов финал Реал футбол Кардифф Ювентус
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