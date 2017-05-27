Финал Лиги чемпионов впервые пройдет под закрытой крышей

Данное новшество будет применено на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.
Футбольная ассоциация Уэльса решила прибегнуть к такой мере из соображений безопасности. Чиновники, согласовав это решение с местными властями, хотят предупредить возможные полеты беспилотных дронов над стадионом.
Крыша будет закрыта не только на сам матч, но и на официальные тренировки "Реала" и "Ювентуса", которые состоятся за день до поединка.
На "Миллениуме" есть регулируемая крыша, которая часто используется при различного рода мероприятиях, включая и спортивные соревнования.
До текущего сезона еще ни один финал Лиги чемпионов не проходил в закрытом помещении.
Ранее английский "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале голландский "Аякс" со счетом 2:0.sportarena.com