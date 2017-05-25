"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": обзор финала Лиги Европы

Англичане завоевали первый в истории трофей Лиги Европы.

МЮ удалось забить по голу в каждом тайме EPA

Вчера, 24 мая, в Стокгольме (Швеция) состоялся, в котором встречались голландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".

Уже на 18-й минуте "Юнайтед" удалось открыть счет: Погба пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета от ноги защитника полетел в сетку ворот голландцев.

"Аякс" пытался идти вперед, но защита европейского гранда без проблем справлялась с попытками соперника забить гол. В итоге игроки МЮ организовали второй мяч практически сразу после перерыва. Мхитарян воспользовался скидкой мяча от партнера и пробил в падении через себя мимо кипера Онаны. В концовке встречи голландцы пытались организовать штурм ворот англичан, однако из этого ничего не вышло.

Команды до минувшего финала в своей истории провели между собой четыре матча в еврокубках и одержали по две победы - теперь МЮ лидирует в личных встречах. При этом англичане пополнили список клубов, на счету которых есть победы во всех еврокубковых турнирах ("Ювентус", "Аякс", "Бавария" и "Челси"). МЮ для такого комплекта не хватало как раз трофея Лиги Европы.

Данная победа позволит манкунианцам выступать в Лиге чемпионов следующего сезона.

Обзор матча

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