"Манчестер Юнайтед" легко разобрался с "Аяксом" и выиграл Лигу Европы

Англичане забили по голу в каждом из таймов.

Мхитарян и Погба - герои финала twitter.com

Сегодня, 24 мая, в Стокгольме (Швеция), состоялся, в котором встречались голландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".

Команды в своей истории провели между собой четыре матча в еврокубках и одержали по две победы. При этом "Аякс" входит в четверку клубов, на счету которых есть победы во всех еврокубковых турнирах (вместе с "Ювентусом", "Баварией" и "Челси"). МЮ для такого комплекта не хватало как раз трофея Лиги Европы.

Англичане со старта начали действовать первым номером и практически ничего не позволяли сделать сопернику. Уже на 18-й минуте "Юнайтед" удалось открыть счет: Погба пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета от ноги защитника полетел в сетку ворот голландцев.

"Аякс" пытался идти вперед, но защита европейского гранда без проблем справлялась с попытками соперника забить гол. В итоге игроки МЮ организовали второй мяч практически сразу после перерыва. Мхитарян воспользовался скидкой мяча от партнера и пробил в падении через себя мимо кипера Онаны. В концовке встречи голландцы пытались организовать штурм ворот англичан, однако из этого ничего не вышло.

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Санчес, Ридевалд (де Йонг, 82), Классен, Зиех, Шене (ван де Беек, 70), Траоре, Юнес, Дольберг (Нерес, 62)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Погба, Феллайни, Мхитарян (Лингард, 74), Мата (Руни, 90), Рашфорд (Мартиаль, 84)

Предупреждения: Велтман, Юнес, Ридевалд - Мхитарян, Феллаини, Мата

Напомним, букмекеры предсказывали победу МЮ в финале.