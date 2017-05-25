"Аякс" - "Манчестер Юнайтед": лучшие фото финала Лиги Европы

Англичане сумели завоевать трофей Лиги Европы впервые в своей истории.

Вчера, 24 мая, в Стокгольме (Швеция) состоялся финальный поединок Лиги Европы, в котором встречались голландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".

Уже на 18-й минуте "Юнайтед" удалось открыть счет: Погба пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета от ноги защитника полетел в сетку ворот голландцев.

"Аякс" пытался идти вперед, но защита европейского гранда без проблем справлялась с попытками соперника забить гол. В итоге игроки МЮ организовали второй мяч практически сразу после перерыва. Мхитарян воспользовался скидкой мяча от партнера и пробил в падении через себя мимо кипера Онаны. В концовке встречи голландцы пытались организовать штурм ворот англичан, однако из этого ничего не вышло.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 3 июня сыграют туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".