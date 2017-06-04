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Более тысячи человек пострадали из-за давки в Турине во время трансляции финала Лиги чемпионов

4 июня в 11:49

В толпе началась паника из-за взрыва пиротехники.

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В фан-зоне сотни людей получили травмы
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Во время финального поединка Лиги чемпионов в фан-зоне Турина (Италия) произошла давка, которую спровоцировал один из болельшиков с петардой.

Всего в фан-зоне находилось порядка 20 тысяч людей. По информации Football Italia, в результате давки количество пострадавших составило более тысячи человек. Известно, что двое людей находятся в больнице в критическом состоянии - девушка получила травму грудной клетки, а четырехлетний ребенок - травмы головы и груди.

Очевидцы рассказали журналистам, что панику спровоцировал человек, который поджег петарду и сообщил окружающим, что держит в руках бомбу.

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Вчера, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Мадридцы одержали убедительную победу со счетом 4:1.

По материалам: football-italia.net
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Тэги футбол Лига чемпионов Ювентус Реал
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