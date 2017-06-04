Более тысячи человек пострадали из-за давки в Турине во время трансляции финала Лиги чемпионов

В толпе началась паника из-за взрыва пиротехники.
Всего в фан-зоне находилось порядка 20 тысяч людей. По информации Football Italia, в результате давки количество пострадавших составило более тысячи человек. Известно, что двое людей находятся в больнице в критическом состоянии - девушка получила травму грудной клетки, а четырехлетний ребенок - травмы головы и груди.
Очевидцы рассказали журналистам, что панику спровоцировал человек, который поджег петарду и сообщил окружающим, что держит в руках бомбу.
Вчера, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Мадридцы одержали убедительную победу со счетом 4:1.football-italia.net