Более тысячи человек пострадали из-за давки в Турине во время трансляции финала Лиги чемпионов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В толпе началась паника из-за взрыва пиротехники.

В фан-зоне сотни людей получили травмы twitter.com

Во времяв фан-зоне Турина (Италия) произошла давка, которую спровоцировал один из болельшиков с петардой.

Всего в фан-зоне находилось порядка 20 тысяч людей. По информации Football Italia, в результате давки количество пострадавших составило более тысячи человек. Известно, что двое людей находятся в больнице в критическом состоянии - девушка получила травму грудной клетки, а четырехлетний ребенок - травмы головы и груди.

Очевидцы рассказали журналистам, что панику спровоцировал человек, который поджег петарду и сообщил окружающим, что держит в руках бомбу.

Вчера, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Мадридцы одержали убедительную победу со счетом 4:1.