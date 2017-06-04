Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

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Португалец записал на свой счет дубль.

Роналду стал одним из героев финала twitter.com/ChampionsLeague

Вчера, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Мадридцы

Матч начался с гола Роналду, который здорово пробил после прострела от Карвахаля. "Ювентус" не стушевался, а сразу отыгрался – это Манджукич невероятным ударом через себя сравнял счет. На этом хорошие новости для итальянских болельщиков кончились, а испанские футболисты еще трижды расписались в воротах Буффона - Каземиро, Асенсио и Роналду сделали счет разгромным.

Лучшим игроком поединка признан автор дубля Криштиану Роналду - 32-летний португалец получил специальную награду от легендарного тренера Алекса Фергюсона.

Всего в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов вингер "Реала" забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

Стоит отметить, что 8 августа в Скопье (Македония) "Реал" сразится за Суперкубок УЕФА с английским "Манчестер Юнайтед", которому удалось выиграть Лигу Европы.