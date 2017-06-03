"Реал" разгромил "Ювентус" и выиграл Лигу чемпионов

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Мадридцы второй год подряд стали победителями Лиги чемпионов.

"Реал" забил трижды во втором тайме twitter.com/ChampionsLeague

Состоялся, в котором встречались мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Матч начался с гола Роналду, который здорово пробил после прострела от Карвахаля. "Ювентус" не стушевался, а сразу отыгрался – это Манджукич невероятным ударом через себя сравнял счет.

Когда казалось, что туринцы выглядят предпочтительнее, "Реал" взял, да и забил дважды в начале второго тайма. Сначала Каземиро вывел мадридцев вперед, а через три минуты Роналду отправил "Ювентус" в нокдаун, а добил команду Аллегри Асенсио на 90-й минуте.

Таким образом, "Реал" выиграл двеннадцатый Кубок Лиги чемпионов, и второй подряд, что не удавалось никому в истории.

"Ювентус" – "Реал" – 1:4

Голы: Манджукич, 27 - Роналду, 20, 64, Каземиро, 61, Асенсио, 90

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи (Куадрадо, 66), Пьянич (Маркизио, 70), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Игуаин, Дибала (Лемина, 78).

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Мората, 89), Каземиро, Иско (Асенсио, 82), Модрич, Роналду, Бензема (Бэйл, 77).

Предупреждения: Дибала, Сандро, Пьянич, Куадрадо – Рамос, Карвахаль, Кроос

Удаление: Куадрадо, 83 (вторая желтая карточка)

В прошлом году победителем Лиги чемпионов также стал "Реал", обыгравший в серии пенальти "Атлетико".