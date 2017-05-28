Глава Пентагона назвал катастрофой вероятную войну с КНДР

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Мэттис надеется, что северокорейскую проблему можно решить дипломатическими инструментами.

Мэттис напомнил об угрозе для соседей КНДР Wikimedia commons

Военныйприведет к катастрофическим последствиям в соседних с ней государствах, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в эфире телеканала CBS в воскресенье, 28 мая.

Глава Пентагона напомнил, что артиллерийские батареи армии КНДР – сотни крупнокалиберных ствольных орудий и ракетных установок – нацелены на столицу Южной Кореи Сеул, который является городом с одним из самых высоких мире показателей плотности населения.

Кроме угрозы для своих непосредственных соседей – Южной Кореи, Японии, Китая и России – КНДР, по словам Мэттиса, также представляет угрозу и для США.

Глава американского оборонного ведомства назвал сценарий вероятного вооруженного конфликта "катастрофической войной", и выразил надежду, что проблему удастся решить дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

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