Еврокредиторы не достигли согласия с Грецией на переговорах по новому траншу

Следующая встреча состоится 15 июня.

ЕС и Греция опять не смогли договориться о новом транше для финансовой стабилизации European Parliament / Flickr

Еврогруппа, правительство, а также Международный валютный фонд не смогли договориться о новом транше для стабилизации Греции и о реформах, на которые должно пойти правительство этой страны. Кредиторы отмечают, что Греция уже многое сделала, однако от нее ожидают большего, пишет Politico

Новый транш помощи в 7 миллиардов евро должен быть выделен уже этим летом, однако кредиторы так и не смогли достигнуть согласия с правительством. Следующий раунд переговоров пройдет 15 июня.

Ранее сообщалось, что в Греции парламент в ночь на пятницу, 19 мая,, который принимался в надежде на то, что международные кредиторы спишут часть долга Афин и, возможно, предоставят новый транш финансирования.

Летом 2017 года Греция должна перечислить кредиторам 7 млрд долларов в счет обслуживания своих долгов, общий размер которых составляет около 300 млрд евро. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый пакет финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро.

Непопулярные меры жесткой экономии уже вызвали массовые профсоюзные забастовки в Греции.