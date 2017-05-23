Топ Новости
<
>

Еврокредиторы не достигли согласия с Грецией на переговорах по новому траншу

23 мая в 12:27

Следующая встреча состоится 15 июня.

Греция
ЕС и Греция опять не смогли договориться о новом транше для финансовой стабилизации
European Parliament / Flickr
Еврогруппа, правительство Греции, а также Международный валютный фонд не смогли договориться о новом транше для стабилизации Греции и о реформах, на которые должно пойти правительство этой страны. Кредиторы отмечают, что Греция уже многое сделала, однако от нее ожидают большего, пишет Politico.

Новый транш помощи в 7 миллиардов евро должен быть выделен уже этим летом, однако кредиторы так и не смогли достигнуть согласия с правительством. Следующий раунд переговоров пройдет 15 июня.

Читайте также: В Греции началась забастовка репортеров и паромщиков
Ранее сообщалось, что в Греции парламент в ночь на пятницу, 19 мая, утвердил проект закона новых мерах жесткой экономии, который принимался в надежде на то, что международные кредиторы спишут часть долга Афин и, возможно, предоставят новый транш финансирования.

Летом 2017 года Греция должна перечислить кредиторам 7 млрд долларов в счет обслуживания своих долгов, общий размер которых составляет около 300 млрд евро. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый пакет финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро.  

Непопулярные меры жесткой экономии уже вызвали массовые профсоюзные забастовки в Греции.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Греция кредит помощь МВФ Евросоюз
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...