Греческий парламент поддержал непопулярные меры жесткой экономии

Планы греческих властей о сокращении пенсий и расширении базы налогообложения повлекли за собой массовые забастовки.

Меры жесткой экономии вызвали массовые протесты в Греции EPA / ALEXANDROS VLACHOS

Греции парламент в ночь на пятницу, 19 мая, утвердил проект закона новых мерах жесткой экономии, который принимался в надежде на то, что международные кредиторы спишут часть долга Афин и, возможно, предоставят новый транш финансирования.

Новый пакет реформ предполагает, в частности, сокращение пенсий на 18 процентов с 2019 года. А с 2020 года минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро. По данным министерства финансов Греции, это позволит стране сэкономить порядка 3,6 млрд евро, пишет DW.

Летом 2017 года Греция должна перечислить кредиторам 7 млрд долларов в счет обслуживания своих долгов, общий размер которых составляет около 300 млрд евро. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый пакет финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро.

Непопулярные меры жесткой экономии уже вызвали массовые профсоюзные забастовки в Греции.