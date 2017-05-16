В Греции началась забастовка репортеров и паромщиков

Страна осталась без новостей и паромного сообщения, есть проблемы с городским транспортом.

В Греции готовятся к всеобщей забастовке Bloomberg

Греции объявили забастовку журналисты частных и государственных СМИ, а также моряки, которые работают на паромных линиях между греческими островами. Забастовка связана с новыми мерами экономии, объявленными правительством страны.

В связи с протестом журналистов страна на 24 часа осталась без новостей, а моряки и вовсе будут бастовать двое суток, в связи с чем невозможно воспользоваться паромами, которые курсируют между греческими островами. Помимо этого из-за стачек в метро и водителей автобусов будет сложно добраться в международный афинский аэропорт, пишет РИА "Новости".

В заявлении журналистских профсоюзов говорится, что "антинародные меры и обязательства перед кредиторами" сказываются на всем народе, и особенно на сотрудниках СМИ, поскольку предусматривают массовые увольнения, новые сокращения основных и дополнительных пенсий и новые налоги для трудящихся и пенсионеров. "Мы требуем немедленной отмены всех антирабочих положений и изменений в системе страхования, которые привели к удушению прав рабочих и гарантий, произволу работодателей, к ликвидации социального государства и к тому, что люди стали постоянными заложниками пенсий и социальных пособий", — говорится в заявлении.

Всегреческая федерация моряков PNO требует решения вопроса о пенсиях морякам и радикального пересмотра ряда министерских решений, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений. Федерация не исключает эскалации протестов, если не получит четкие ответы министерства торгового флота.

На 17 мая в Греции назначена всеобщая профсоюзная забастовка. Это свзано с тем, что Парламент Греции 18 мая рассмотрит законопроект, который предусматривает новое сокращение пенсий и зарплат с 2019 года и повышение налогов, урезание социальных пособий и массовые увольнения, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.

Ранее, как сообщалось, власти Греции обратились к Всемирному банку с просьбой выделить финансовую помощь в сумме 3 млрд евро на борьбу с безработицей. Уровень безработицы в Греции находится на отметке 23%, что более чем в два раза превышает средний показатель по ЕС.