В Греции продолжается массовая забастовка против экономических реформ

Протесты приведут к отмене или задержке авиарейсов, паромного сообщения, а также функционирования общественного транспорта.

В Греции проходит массовая забастовка Bloomberg

В Греции продолжилась массоваяпротив проведения экстренных экономических реформ под контролем внешних кредиторов. Забастовка приведет к отмене или задержке авиарейсов, паромного сообщения и функционирования общественного транспорта, сообщает Reuters

Греки протестуют против урезания пенсий и поднятия пенсионного возраста, а также против отказа от налоговых льгот. Новый план реформ должен быть имплементирован до 2020 года, иначе кредиторы откажутся погашать и реструктуризировать греческие долги.

Ранее сообщалось, что, а также моряки, которые работают на паромных линиях между греческими островами. Забастовка связана с новыми мерами экономии, объявленными правительством страны.

Ранее, как сообщалось, власти Греции обратились к Всемирному банку с просьбой выделить финансовую помощь в сумме 3 млрд евро на борьбу с безработицей. Уровень безработицы в Греции находится на отметке 23%, что более чем в два раза превышает средний показатель по ЕС.