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В Греции продолжается массовая забастовка против экономических реформ

17 мая в 13:08

Протесты приведут к отмене или задержке авиарейсов, паромного сообщения, а также функционирования общественного транспорта.

Греция1 Афины
В Греции проходит массовая забастовка
Bloomberg
В Греции продолжилась массовая забастовка против проведения экстренных экономических реформ под контролем внешних кредиторов. Забастовка приведет к отмене или задержке авиарейсов, паромного сообщения и функционирования общественного транспорта, сообщает Reuters.

Греки протестуют против урезания пенсий и поднятия пенсионного возраста, а также против отказа от налоговых льгот. Новый план реформ должен быть имплементирован до 2020 года, иначе кредиторы откажутся погашать и реструктуризировать греческие долги.

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Ранее сообщалось, что в Греции объявили забастовку журналисты частных и государственных СМИ, а также моряки, которые работают на паромных линиях между греческими островами. Забастовка связана с новыми мерами экономии, объявленными правительством страны.

Ранее, как сообщалось, власти Греции обратились к Всемирному банку с просьбой выделить  финансовую помощь  в сумме 3 млрд евро на борьбу с безработицей. Уровень безработицы в Греции находится на отметке 23%, что более чем в два раза превышает средний показатель по ЕС.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Греция забастовка кредит
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