Черногория официально стала 29 членом НАТО

Флаг Черногории в Брюсселе поднимут на официальной церемонии 7 июня.

Сегодня НАТО официально увеличился на одну страну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в присутствие премьер-министраДушко Марковича проведет процедуру передачи документа про присоединения Черногории к НАТО. С этого момента Черногория официально считается 29 страной Североатлантического альянса, сообщает Foreign Brief

Черногория является страной-членом НАТО с наименьшим оборонным бюджетом в 60 миллионов долларов. Издание отмечает, что вступление Черногории в НАТО обострит ее отношения с Россией, однако и увеличит ее защищенность от последней.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович, которым Россия запрещает въезд в страну. В список также попали не менее 46 депутатов, которые голосовали за присоединение страны к НАТО.

Напомним, что министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Сергея Грицая для вручения ноты протеста за депортацию черногорского депутата из России. Министерство также потребовало от России разъяснений по поводу этого инцидента.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Черногории Срджан Дорманович сообщил, что Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны. Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО.