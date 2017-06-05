Черногория официально стала 29 членом НАТО

Флаг Черногории в Брюсселе поднимут на официальной церемонии 7 июня.
Черногория является страной-членом НАТО с наименьшим оборонным бюджетом в 60 миллионов долларов. Издание отмечает, что вступление Черногории в НАТО обострит ее отношения с Россией, однако и увеличит ее защищенность от последней.
Напомним, что министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Сергея Грицая для вручения ноты протеста за депортацию черногорского депутата из России. Министерство также потребовало от России разъяснений по поводу этого инцидента.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Черногории Срджан Дорманович сообщил, что Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны. Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО.ZN.UA