МИД Черногории раскритиковал вмешательство России во внутренние дела страны

Россия открыто поддерживает оппозицию, которая выступает против членства страны в НАТО.

Черногория возмущена вмешательством России в свои внутренние дела Путеводитель по Черногории

Министр иностранных делСрджан Дорманович сообщил, что Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны. Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО, пишет RTCG

Министр отметил, что членство Черногории в НАТО не направлено против кого-либо, однако страна не может согласится с тем, что ей кто-то указывает, где быть. Дорманович также отметил, что Россия не является главным партнером страны в экономическом сотрудничестве.

Ранее Дональдк НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.

Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат как можно быстрее провести ратификацию договора про вступление Черногории в НАТО. Тиллерсон отметил, что вступление страны в Альянс усилит демократические реформы, интеграцию, безопасность и стабильность в Балканском регионе.

Ранее сообщалось, что протокол вступления Черногории в НАТО уже ратифицировали.