МИД Черногории раскритиковал вмешательство России во внутренние дела страны

Россия открыто поддерживает оппозицию, которая выступает против членства страны в НАТО.
Министр отметил, что членство Черногории в НАТО не направлено против кого-либо, однако страна не может согласится с тем, что ей кто-то указывает, где быть. Дорманович также отметил, что Россия не является главным партнером страны в экономическом сотрудничестве.Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.
Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат как можно быстрее провести ратификацию договора про вступление Черногории в НАТО. Тиллерсон отметил, что вступление страны в Альянс усилит демократические реформы, интеграцию, безопасность и стабильность в Балканском регионе.
Ранее сообщалось, что протокол вступления Черногории в НАТО уже ратифицировали.ZN.UA