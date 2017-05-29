Черногория вручила ноту протеста послу РФ за депортацию депутата

МИД Черногории требует от России разъяснений по инциденту с черногорским депутатом в аэропорту Москвы.
Ранее в московском аэропорту Домодедово был задержан и депортирован депутат парламента Черногории Миодраг Вукович. Депутату объявили, что он является персоной нон грата.Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны. Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО.
Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.ТАСС