Премьер и около 70 политиков Черногории находятся в санкционном списке России – СМИ

Россия закрыла въезд для тех, кто поддерживал интеграцию Черногории в НАТО.

Душко Маркович попал под санкции России, которые не позволяют ему посетить страну

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали вМосквы, которым Россия запрещает въезд в страну. В список также попали не менее 46 депутатов, которые голосовали за присоединение страны к НАТО, сообщает черногорское издание RTCG , ссылаясь на российские дипломатические круги.

Всего в список попали не менее 70 черногорских политиков.

Напомним, что министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Сергея Грицая для. Министерство также потребовало от России разъяснений по поводу этого инцидента.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Черногории Срджан Дорманович сообщил, что Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны. Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО.

Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.