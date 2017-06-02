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Черногория ввела персональные санкции против 149 граждан России и Украины

2 июня в 09:23

Страна запретила въезд на свою территорию для причастных к аннексии Крыма и войне в Донбассе.

флаг Черногории
Черногория запретила въезд для 149 человек из России и Украины за участие в аннексии Крыма и войну в Донбассе
Путеводитель по Черногории
Черногория решила запретить въезд для 149 граждан России и Украины, которых подозревают в причастности к аннексии Крыма и войне в Донбассе. Список, против которого были введены персональные санкции, был утвержден Европейским Советом, пишет портал B92.

Такие действия Черногории стали ответом на подобные меры со стороны России против тех политиков Черногории, которые способствовали присоединению страны к НАТО. Под санкции Черногории попали такие люди, как вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь совета безопасности России Николай Патрушев, а также лидер Чечни Рамзан Кадыров.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в санкционный список Москвы, которым Россия запрещает въезд в страну. В список также попали не менее 46 депутатов, которые голосовали за присоединение страны к НАТО.

Напомним, что министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Сергея Грицая для вручения ноты протеста за  депортацию черногорского депутата из России. Министерство также потребовало от России разъяснений по поводу этого инцидента.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Черногории Срджан Дорманович сообщил, что Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны. Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Черногория НАТО санкции Донбасс Крым
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