Больше половины жителей Франции поддерживают Макрона на посту главы государства

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Назначением нового премьер-министра страны довольны 55% французов.

Новым президентом Франции довольны 62% французов

Новоизбранного президента Франции Эммануэля62% процента французов, а нового премьер-министра страны Эдуарда Филиппа – 55%, свидетельствуют данные опроса Ifop.

Отвечая на вопрос о том, довольны ли они Эммануэлем Макроном на посту президента Франции, 12% респондентов ответили, что очень довольны, еще 50% опрошенных сообщили о том, что "достаточно довольны".

При этом 20% респондентов "слегка недовольны" новым главой государства, еще 31% опрошенных считают себя просто недовольными, а 11% - "очень недовольны".

Также 5% французов обрадованы назначением Филиппа на пост премьер-министра Франции, еще 50% респондентов "полностью удовлетворены" таким решением Макрона.

Вступая на пост главы государства в 2012 году, экс-президент Франции Франсуа Олланд имел поддержку в 61%. Занимая этот же пост в 2007 году, бывший президент Франции Николя Сракози имел 65% поддержки. Его предшественник Жак Ширак в 2002 году имел 51% поддержки.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны, которым стал Эдуард Филипп. Бывший мэр Гавра станет ответственным за проведение реформ, которые декларировал новый президент страны.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".