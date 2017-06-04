В САП не исключили возможность побега Насирова в Британию после выезда на лечение в США

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Холодницкий напомнил, что в 2012 Насиров получил британский паспорт.

Холодницкий опасается, что Насиров последует примеру Онищенко sfs.gov.ua

Выезд отстраненного от должности главы Государственной фискальной службына лечение в США создает риски побега подозреваемого в Британию, заявил заместитель генерального прокурора – глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Анализируя поведение предыдущих подозреваемых, в отношении которых сейчас начинаем этап заочного осуждения: вспомните, как сильно они кричали по всем телеканалам: "Мы не будем бежать, мы будем защищаться". А затем скрылись в последний момент. Конечно, здесь мы должны взвесить риски, в том числе риски побега", – сказал Холодницкий в интервью ТСН, опубликованном в воскресенье, 4 июня.

Он напомнил о бегстве из страны народного депутата Александра Онищенко, а также о том, что Насиров в 2012 года стал обладателем британского паспорта.

"Мы должны определить, действительно ли это будет выезд на лечение, или это будет попытка поехать в Штаты по украинскому паспорту, а затем вернуться в Лондон по британскому", – пояснил руководитель САП.

В то же время, Холодницкий указал на недопустимость нанесения вреда здоровью подозреваемого.

"Нельзя допускать, чтобы о нас говорили, что мы довели человека до какого-то тяжелого увечья или смерти", – подчеркнул прокурор.

Ранее сообщалось, что Насиров обратился в НАБУ с просьбой вернуть ему заграничный паспорт. Он также предоставил следствию документы, подтверждающие настоятельную необходимость выезда заграницу для послеоперационного лечения.

Согласно документам, медицинские услуги Насирову готов оказать Национальный институт диабета США. Лечить украинского налоговика планируют за счет средств федерального бюджета. Однако НАБУ не выпустило Насирова на лечение в США.

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Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".