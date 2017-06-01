Насиров просил НАБУ отпустить его в США для лечения рака щитовидной железы

Налоговик не может лечиться в Украине из-за отсутствия необходимых препаратов.

Насиров настаивает на необходимости лечения в США youtube.com/Радио Свобода

В Национальном институте изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек города Бетесда американского штата Мериленд Насирову рекомендовали пройти курс лечения с 11 по 30 июня этого года.

В распоряжении журналистов оказалось поданное в НАБУ прошение Романа Насирова и и заключение судебно-медицинской экспертизы относительно состояния его здоровья.

В обращении на имя детектива первого отдела детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Клименко отстраненный от должности глава ГФС просит разрешить ему выезд за границу для прохождения лечения с 11 по 30 июня. Проходить лечение он планирует в Национальном институте изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек в Бетесде. Кроме временной выдачи загранпаспорта Насиров также просит снять с него электронный браслет и обеспечить беспрепятственный выезд с территории Украины.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится о том, что у Романа Насирова диагностированы ишемическая болезнь сердца (нестабильная стенокардия винцевых артерий), папиллярный рак щитовидной железы (Т1а, Нх, Мх: подозрение на Мте в лимфотическом узле 3 яремного колектра справа) и некоторые другие.

В прошении он также ссылается на то, что лечение по рекомендованному ему протоколу "АТА" в Украине невозможно из-за отсутствия некоторых препаратов.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытки на сумму два млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".