Насиров попросил НАБУ вернуть загранпаспорт для выезда на лечение в США – СМИ

В Национальном институте диабета США украинского налоговика готовы лечить за деньги американских налогоплательщиков.

Насиров планирует бесплатно лечиться в США, но НАБУ его не отпускает Схемы

Глава Государственной фискальной службы, отстраненный от должности на время досудебного следствия, обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой вернуть ему заграничный паспорт. Он также предоставил следствию документы, подтверждающие настоятельную необходимость выезда заграницу для послеоперационного лечения.

Сам Насиров и НАБУ эту информацию пока что не подтвердили, но журналистам ТСН удалось получить фотокопии документов по собственным каналам.

Согласно документам, медицинские услуги Насирову готов оказать Национальный институт диабета США. Лечить украинского налоговика планируют за счет средств федерального бюджета.

"Лечение финансируется из бюджета Департамента здравоохранения США. Клиника хотела бы ежегодно осматривать пациента с целью контроля за его состоянием в течение ближайших пяти лет. Участие в обследовании для пациента бесплатное", – сказано в документе.

Хирург Александр Ларин, который оперировал Наcирова, подтвердил, что его пациент нуждается в послеоперационной терапии в зарубежной клинике.

"У нас отсутствует препарат йод-123. Есть соответствующие трудности по выполнению протокола. Были предложены клиники в Марселе, в Израиле, в США. Мы направили обращение и выписки из истории болезни с кодом оперативного вмешательства. И первыми, кто дал добро и приглашение на лечение – были США", – уточнил медик.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".