НАБУ не выпустило Насирова на лечение в США

Подозреваемый в коррупции глава ГФС, отстраненный от должности на время следствия, дважды просил НАБУ вернуть ему загранпаспорта.

Насиров пытался выехать в Польшу на чемпионат по дзюдо, но НАБУ его не отпустило Схемы

Национальное антикоррупционное бюро отказалось предоставить отстраненному от должности главе Государственной фискальной службывозможность выезда за границу для получения медицинских услуг.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения ходатайства подозреваемого во вторник, 30 мая, сообщает пресс-служба НАБУ. Насиров утверждает, что нуждается послеоперационном лечении в одной из клиник США. Ходатайство было направлено в НАБУ 25 мая.

В апреле Насиров обращался в Бюро с ходатайством о разрешении на выезд в Польшу для посещения соревнований по дзюдо в Варшаве, в которых принимала участие украинская сборная.

Ранее сообщалось, что Насиров обратился в НАБУ с просьбой вернуть ему заграничный паспорт. Он также предоставил следствию документы, подтверждающие настоятельную необходимость выезда заграницу для послеоперационного лечения.

Согласно документам, медицинские услуги Насирову готов оказать Национальный институт диабета США. Лечить украинского налоговика планируют за счет средств федерального бюджета.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".