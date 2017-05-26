Рада сократ количество комитетов – Парубий

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В парламенте готовят соответствующий законопроект.

Парубий хочет меньше комитетов Василий Артюшенко, ZN.UA Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал реформирование работы Верховной Рады, которое предполагает сокращение количества парламентских комитетов, об этом он заявил на телеканале "Рада", передает пресс-служба парламента.

По его словам, рабочая группа, которая нарабатывает соответствующий проект закона, состоит из представителей всех фракций Верховной Рады.

"Мы имеем в некоторых комитетах критически малое количество людей, которые функционируют на грани разрешенного численности, и поэтому их уменьшение является важным шагом", - заявил Парубий.

"Для полноценного диалога между парламентом и правительством важно, - отметил Парубий, - чтобы был один министр и один комитет, потому что когда есть три комитета, профильный министр может просто не успевать со всеми комитетами проговаривать ту или иную реформу. Очень важно, чтобы структура была одинакова, подобная, и тогда гораздо больше будет взаимодействия, и более слаженная подготовка законопроектов", - заявил Парубий.

По его словам, внедрение этого решения предусматривается со следующего созыва, поскольку сейчас будет трудно провести изменения в уже сформированном формате.