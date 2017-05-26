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Парубий подписал законы о языковых квотах на ТВ и о запрете колорадской ленты

26 мая в 11:38

В Украине запретят пропаганду идеологии дикого русского мира и его материальных носителей.

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Закон о запрете колорадской (власовской) ленты ушел на подпись президенту
Василий Артюшенко, ZN.UA
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законы  о языковых квотах на украинском телевидении и о запрете колорадской ленты (она же власовская, она же георгиевская).

"Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении – 75%. Этот закон - очередной шаг к защите нашего национального пространства и нашего языка. Сейчас в условиях войны - это вопрос национальной безопасности. Как я вчера и обещал, я неотложно подписываю закон", - сказал Парубий на Верховной Рады.

"Также сейчас подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленточки - символа ненависти и вражды, так как эти ленточки носят люди, которые развязали войну в Украине, которые ежедневно стреляют в наших воинов, убивают мирных людей", - добавил спикер.

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16 мая Верховная Рада приняла закон, который вводи дифференцированную административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (колорадской, власовской) ленты.

23 мая Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги закон язык
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