Парубий подписал законы о языковых квотах на ТВ и о запрете колорадской ленты

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В Украине запретят пропаганду идеологии дикого русского мира и его материальных носителей.

Закон о запрете колорадской (власовской) ленты ушел на подпись президенту Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законы о языковых квотах на украинском телевидении и о запрете колорадской ленты (она же власовская, она же георгиевская).

"Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении – 75%. Этот закон - очередной шаг к защите нашего национального пространства и нашего языка. Сейчас в условиях войны - это вопрос национальной безопасности. Как я вчера и обещал, я неотложно подписываю закон", - сказал Парубий на Верховной Рады.

"Также сейчас подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленточки - символа ненависти и вражды, так как эти ленточки носят люди, которые развязали войну в Украине, которые ежедневно стреляют в наших воинов, убивают мирных людей", - добавил спикер.

16 мая Верховная Рада приняла закон, который вводи дифференцированную административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (колорадской, власовской) ленты.

23 мая Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.