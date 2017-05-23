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Порошенко пообещал подписать закон о языковых квотах на ТВ

23 мая в 15:01

После подписи Порошенко закон вступит в силу через четыре месяца. А потом еще 12 месяцев переходного периода.

Порошенко подпись указ
Порошенко прокомментировал закон о языковых квотах на ТВ
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко намерен подписать закон о квотах на государственный язык на телевидении.

"Значит, украинскому языку на украинском ТВ – быть! PS: Все ли поняли, что закон подпишу?" - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил, что несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка.

"У некоторых - на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации - не услышали. Что ж, все урегулирует закон", - добавил президент.

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Как сообщалась, Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

По материалам: ZN.UA
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Тэги язык закон
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