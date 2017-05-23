Телеканалам дадут полтора года, чтобы довести долю украинского языка до 75%

Закон вступит в силу через четыре месяца после подписания. Затем предусмотрен переходный период в 12 месяцев.

Виктория Сюмар разъяснила нормы закона о языковых квотах в телевизоре Андрей Товстыженко, ZN.UA

Телеканалам дадут определенный период времени, чтобы выполнить нормы принятого Верховной Радой закона о 75%-й квоте на украинский язык, сообщила глава парламентского комитета по вопросам информационной политике и свободы слова Виктория Сюмар.

"Закон после подписания вступает в силу через четыре месяца", - сказала она в комментарии журналистам после принятия парламентом закона.

Сюмар отметила, что в течение одного года программы, произведенные в Украине, могут засчитываться в квоту, хотя они идут и не на украинском языке. "Но речь идет не о российских сериалах, а только о том, что произведено в Украине", - добавила она.

По ее словам, компромиссным в этом законе является переходный период и недельное измерение языковой квоты. "Но телевидение программируется на неделю, телевидение никогда не программируется на день", - сказала депутат, добавив, что все эти компромиссы продиктованы технологическим процессом, поскольку невозможно быстро снять сериалы на украинском языке.

Как сообщалась, Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.